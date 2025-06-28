"حازم" يطلب التطليق: مراتي ملاكمة محترفة وبتحب العنف

كتبت - فاطمة عادل:

تقدَّم حازم. س، 34 سنة، بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مطالبًا بإنهاء علاقته الزوجية التي استمرت لعامين فقط، مؤكدًا في نص الدعوى أنه يعيش في رعب دائم من زوجته، قائلًا:"خايف تقطعني حتت.. بتتفرج على أفلام جرائم قتل، ودايمًا بتهددني."

يروي حازم تفاصيل زواجه من سارة. ع، ظنًا منه أنه وجد شريكة حياته المثالية، حيث كانت العلاقة في بدايتها مستقرة، يسودها الود والاحترام، إلا أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعد بضعة أشهر فقط من الزواج.

يقول حازم:"كانت بتتعصب بسرعة، وكنت بقول يمكن ضغط الحياة، لكن العنف بقى عادة يومية، بتهينني، وترفع صوتها، وتلعب ملاكمة، وتكسر الزجاج."

واتهم حازم زوجته بالاعتداء عليه جسديًا باستخدام أدوات حادة، مؤكدًا أنه تعرض لعدة إصابات استدعت العلاج، ولديه تقارير طبية تثبت ذلك، مضيفًا:"مرة مسكت سكينة وقالتلي: لو فكرت تسيبني هقطعك حتت، ومن ساعتها مبقتش بنام في البيت."

وأكد الزوج أن خوفه من التعرض للأذى دفعه لمغادرة المنزل والإقامة مؤقتًا لدى أحد أصدقائه، مع رفضه القاطع للعودة، رغم محاولات الصلح التي جرت من قبل عائلته، مضيفًا: "أنا مش عايز أعيش طول عمري مهدد."

وطالب حازم في دعواه بتطليقه للضرر، مع إصدار أمر حماية عاجل يمنع زوجته من الاقتراب منه، مشيرًا إلى أن حياته أصبحت في خطر.

وقد أرفق بدعواه مستندات وأدلة، من بينها تسجيلات صوتية لتهديدات صادرة عنها، بالإضافة إلى صور توثّق إصاباته.

وحملت الدعوى رقم 539 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُبت فيها حتى الآن.

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