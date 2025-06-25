المستشار حسين مدكور.. السيرة الذاتية لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وفيما يلي السيرة الذاتية للمستشار حسين مدكور، ومسيرته القضائية والمهنية:

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1978، ونال دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، وحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق حول موضوع "جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي".

بدأ مسيرته المهنية محاميًا ببنك مصر عام 1979، ثم عُين بهيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، وتدرج في الوظائف القضائية، وحصل على درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري.

مؤهلات ودورات متخصصة

شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وشهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية، وشهادة في التحكيم الدولي من مركز القاهرة الإقليمي بالتعاون مع مجموعة الفدك، وتلقى دورات متعددة في صياغة العقود والتحكيم التجاري الدولي.

الخبرات القضائية

عمل في عدة أقسام بهيئة قضايا الدولة، منها قسم قضايا هيئة الأوقاف، وقسم القضاء الإداري، وقسم المحكمة الإدارية العليا، وقسم المحكمة الدستورية العليا، وتولى رئاسة المكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ.

الإعارات والخبرة الدولية

أُعير للعمل مستشارًا قانونيًا بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت، وعمل مقررًا للخطة القومية لمكافحة التلوث البحري في الحالات الطارئة بالكويت، وأُعير للعمل أستاذًا مساعدًا بمعهد العلوم الدينية والإسلامية في جاكرتا – إندونيسيا، وأُعير للعمل مستشارًا لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي.

الإنتاج العلمي

عمل محكمًا ومرجحًا في العديد من قضايا التحكيم داخل مصر، وانتُدب لمناقشة رسالة ماجستير بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، له بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة بعنوان: "نظرية الشروع في الجريمة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي".

مؤلفاته

مبادئ المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاث سنوات، المدخل إلى الفقه الإسلامي (النسخة الإنجليزية بتلخيص وتلقيح د. حسين مدكور لكتاب د. محمد سلام مدكور)، والوجيز في المدد والمواعيد القانونية (الكتاب الأول والثاني).

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