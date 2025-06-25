كتب – أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

وأنكرت المتهمة "سارة خ." خلال استجوابها أمام جهات التحقيق علاقتها بالواقعة أو بالمواد المخدرة المضبوطة، مشيرة إلى عدم وجود أي صلة تربطها بباقي المتهمين في القضية.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المستخدمة في تصنيع مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي)، واستخدام شقتين سكنيتين بمحافظة القاهرة كمعملين لتحضير وخلط تلك المواد تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم200 كيلو جرام من مخدر الحشيش الصناعي، ومواد خام وأدوات وآلات مستخدمة في عملية التصنيع، وكمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و5 سيارات يُشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتواصل التحقيقات من قبل النيابة العامة في الواقعة.

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