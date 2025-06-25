عروس تطلب الخُلع في شهر العسل: "عايزني أطبخ له مانجا وكبدة بالعسل"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت "دعاء. م"، البالغة من العمر 25 عامًا، دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد مرور أربعة أشهر فقط على زواجها، مبرّرة طلبها بسلوك زوجها الغريب والعنيف، إذ اعتاد إيقاظها في ساعات متأخرة من الليل طالبًا إعداد أطعمة غير مألوفة، وإذا رفضت أو تأخرت في تنفيذ طلبه، يعتدي عليها بالضرب والإهانة.

قالت دعاء في دعواها: "كنت فاكرة إن الجواز سكن ورحمة، لكن اللي شُفته كان كابوس.. أول أسبوع عدى طبيعي، وبعده بدأ يطلب مني أطبخ له الساعة 2 أو 3 الفجر، ولما أقول له تعبانة أو مش قادرة، يتعصب ويزعق ويكسر حاجات."

وأضافت: "بيطلب مني أكلات عجيبة، زي كبدة بالعسل، فراخ بالبسبوسة، شوربة مانجا! وكل ده لازم يتعمل فورًا، وأي تأخير يتحول لضرب وإهانة."

وأكدت أنها في إحدى المرات رفضت القيام من النوم بسبب الإرهاق الشديد، فاعتدى عليها زوجها بالضرب حتى فقدت وعيها، مضيفة:

"فضلت يومين في السرير متجبسة، ومحدش من أهله سأل فيّا، بالعكس، قالولي لازم أطيعه وما تعاندهوش."

وأوضحت دعاء أن زوجها لا يعمل، ويقضي أغلب وقته على الإنترنت يتابع فيديوهات طبخ غريبة، ثم يطلب منها تنفيذها فورًا: "بيعتبر نفسه شيف، وكل اللي بيتفرج عليه عاوزني أنفذه، ولو ما طلعش زي الصورة، الدنيا بتقوم وما بتهداش."

وأشارت إلى أنها لجأت لأسرتها طلبًا للدعم، لكنهم نصحوها بالصبر ومحاولة التفاهم، فحاولت بالفعل، لكنها لم تعد تتحمّل العيش تحت التهديد والإهانة، قائلة: "أنا مش خدامة.. أنا إنسانة، ومش هكمل حياتي بالشكل ده علشان أكلة!"

واختتمت دعاء حديثها قائلة: "مش عايزة منه حاجة.. لا مؤخر ولا حقوق، بس عاوزة أخلع نفسي من حياة كلها خوف وضرب، قبل ما يحصل لي حاجة تانية وأنا نايمة في بيتي."

وقد حملت الدعوى رقم 3690 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُصدر فيها حكم حتى الآن.