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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 13 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

12:03 م الأربعاء 25 يونيو 2025

ضبط دقيق

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كتب - علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.


وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط نحو 13 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم خلال 24 ساعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأسعار تفوق السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.


وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

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