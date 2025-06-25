حريق هائل يلتهم مخزن دهانات في البراجيل.. والتحريات تكشف السبب | صور

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ملابسات حريق ضخم اندلع داخل مخزن دهانات وكيماويات بمنطقة البراجيل التابعة لمدينة أوسيم، حيث تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في وصلات الكهرباء الداخلية بالمخزن.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الهائل، بعدما دفعت بـ 15 سيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجي، في محاولة لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، كما تمركزت 3 سيارات إسعاف بمحيط موقع الحريق تحسبًا لوقوع إصابات نتيجة الأدخنة السامة الكثيفة.

شهد موقع الحريق أصوات فرقعة وانفجارات متكررة، نتيجة احتواء المخزن على مواد كيماوية خطرة وبراميل تنر تُستخدم في صناعة الدهانات، وهي من المواد القابلة للاشتعال بشكل سريع.

قامت قوات الإنقاذ البري بإخلاء العقارات المجاورة للمخزن المشتعل، لحماية السكان من الاختناق أو الإصابة بحروق، بينما فرضت قوات أمن الجيزة كردونًا أمنيًا محكمًا حول المنطقة لتأمين موقع الحادث وتسهيل تحرك سيارات الإطفاء.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة لهب وأدخنة سوداء كثيفة من مخزن يقع خلف مصنع الرنجة في منطقة البراجيل. وتمكن المارة وسائقو السيارات أعلى الطريق الدائري والمحور من مشاهدة الأدخنة التي ارتفعت إلى عنان السماء.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى الموقع، وتم التعامل مع الحريق، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.