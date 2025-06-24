كتب- علاء عمران:

لقي أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، أثناء محاولة إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والاتجار بها.

كانت معلومات وتحريات قطاعي "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" و"الأمن العام"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أفادت أن العناصر الإجرامية المتورطة – والصادر بحقهم أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا متعددة من بينها "الاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية، والسرقة بالإكراه، والبلطجة" – كانت بصدد تهريب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتنسيق بين قطاعات الوزارة، تم إعداد حملة أمنية مكثفة لضبط المتهمين وما بحوزتهم من مضبوطات. وخلال مداهمة البؤرتين الإجراميتين اللتين كان المتهمون يتخذونهما وكرًا للاختباء وتخزين الأسلحة والمخدرات، بادروا بإطلاق النار على القوات، مما دفعها للتعامل بالمثل، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع العناصر الأربعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وضبط أوكار الجريمة في مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها، خاصة الجرائم المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة.

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