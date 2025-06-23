الحماية المدنية تنتشل مصابين من أسفل عقار شبرا مصر المنهار

كتب – محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية في انتشال شخصين مصابين من أسفل أنقاض عقار منهار بمنطقة شبرا مصر، بمحافظة القاهرة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة برجال الإنقاذ البري، إلى موقع انهيار العقار لمواصلة أعمال البحث عن أي ضحايا آخرين قد يكونون تحت الأنقاض، كما تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للتمركز في محيط الحادث.

وكانت منطقة شبرا مصر قد شهدت انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق، عقب بلاغ تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة من الأهالي يفيد بسقوط العقار.

وبالفحص، تبيّن أن العقار المنهار يتكوّن من 3 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وبدأت فرق الإنقاذ في مباشرة أعمالها، بينما تولّت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات.

وقد أُخطرت الجهات المختصة لبدء التحقيق في أسباب الانهيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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