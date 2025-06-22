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بشراء عقارات وسيارات.. كشف محاولة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

12:18 م الأحد 22 يونيو 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

تمكَّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص – من بينهم شخص له معلومات جنائية – لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ورصدت التحريات محاولات المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ فضاء، بالإضافة إلى شراء عدد من السيارات.

وقدّرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

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