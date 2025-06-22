إعلان

"بيلعبوا فوق طيارة".. 3 طلاب في قبضة الأمن بالشرقية بسبب فيديو

12:08 م الأحد 22 يونيو 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام بعض الصبية بتسلق طائرة هيكلية بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الصبية الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم ثلاثة طلاب، مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحين أن الغرض كان اللهو والتسلية فقط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

496626912_3611583869134081_6592898317594065083_n

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن الشرقية وزارة الداخلية طائرة هيكلية محافظة الشرقية طلاب يلعبوا فوق طيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط سيدتين لتشهيرهما بأخري وادعائهما كذبًا باستغلال نفوذها في 15 مايو

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)