"بيلعبوا فوق طيارة".. 3 طلاب في قبضة الأمن بالشرقية بسبب فيديو

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام بعض الصبية بتسلق طائرة هيكلية بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الصبية الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم ثلاثة طلاب، مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحين أن الغرض كان اللهو والتسلية فقط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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