الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طفلة بدمياط

كتب-محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام شخصين بالتعدي على طفلة بالضرب وسحلها بمحافظة دمياط.

بالفحص تبين وجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول (طالبة وشقيقها ووالدتهما وزوج والدتهما)، وطرف ثان (عامل وزوجته ونجلهما) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد، قام على إثرها الطرفين بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" محرر بشأنها عدة محاضر مازالت قيد التحقيقات ".

وتم ضبط طرفي المشاجرة في حينه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.