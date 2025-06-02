اختطاف نجل مهندس بالقاهرة بسبب خلاف مالي.. والشرطة تضبط الجناة
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم التبليغ عنه لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من قبل مهندس، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من تعرض نجله لواقعة اختطاف والمساومة على دفع مبلغ مالي من قِبل صديق نجله.
تم فحص البلاغ، وتحديد مكان اختباء المتهم المشار إليه، وأمكن ضبطه مع آخرين لهم معلومات جنائية، وبصحبتهم المجني عليه مقيد اليدين والقدمين.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من صديق المجني عليه لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، فقاموا على إثرها باختطافه ومساومة والده.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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