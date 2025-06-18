كتب – أحمد عادل:

انتقل فريق من النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى موقع انهيار العقار السكني المكوَّن من 5 طوابق في منطقة السيدة زينب، لإجراء المعاينة الأولية لمسرح الحادث، والوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى الانهيار، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين حتى الآن.

وأجرت النيابة معاينة تفصيلية لموقع الحادث، واستمع فريق التحقيق إلى أقوال شهود العيان، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما قررت النيابة انتداب لجنة هندسية من محافظة القاهرة لفحص الحالة الإنشائية للعقار المنهار، بالإضافة إلى فحص العقارات المجاورة، والتأكد من مدى صلاحيتها للمعيشة.

وأمرت النيابة كذلك بندب مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا، والتصريح بالدفن عقب إعداد التقارير الطبية اللازمة، إلى جانب سماع أقوال المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث انهيار كامل لعقار سكني مكوَّن من 5 طوابق في منطقة السيدة زينب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث ترددت أنباء عن وجود ضحايا ومصابين أسفل الأنقاض.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات لكشف أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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