في 24 ساعة.. ضبط 4335 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب – علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، من خلال إدارات قطاع الأمن الاقتصادي، تنفيذ حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1279 قضية متنوعة بالمرافق، شملت مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، والقطارات، وضبط 4335 قضية في مجالات سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 501 قضية، أبرزها: ضرائب عامة، مخالفات جمركية، وتحريات لصالح مصلحة الضرائب، و93 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ، ومحالّ غير مرخصة، وتنفيذ قرارات إدارية.

تؤكد وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط العام.

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