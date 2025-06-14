المصنفات تداهم محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص في المرج

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكي بدون ترخيص داخل نطاق محافظة القاهرة.



كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قد كشفت قيام المتهم بإنشاء محطة بث داخل دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، واستقبال عدد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ثم إعادة بثها بشفرة خاصة للجمهور، دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية مقر المحطة، وتم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأجهزة والمستلزمات الفنية المستخدمة في البث، من بينها وحدة معالجة مركزية (CPU).



وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بإدارة الشبكة المخالفة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية حياله.



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