كتب- أحمد أبو النجا:

بالتزامن مع انطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، أعربت النيابة الإدارية عن تمنياتها الخالصة بالنجاح والتوفيق للطلاب والطالبات المتقدمين لأداء الامتحانات، مؤكدة على دورها الدستوري والقانوني في صون حقوق الطلبة وضمان إجراء الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأعلن المستشار محمد سميرالمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان له، اليوم السبت، عن استعداد النيابة الإدارية لتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات سير الامتحانات أو ما قد يُخلّ بانضباط اللجان أو يؤثر على انتظام العملية الامتحانية، وذلك عبر عدد من الوسائل الرسمية تشمل: الخط الساخن: 16117 (من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، طوال أيام الأسبوع) والبريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG، وتطبيق WhatsApp: 01050601888، والرسائل التفاعلية القصيرة وتطبيق Telegram على الرقم: 1411

تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على متاجر الهواتف المحمولة.

كما شددت النيابة الإدارية على استقبالها لأي شكاوى تتعلق بتجاوزات تمس كرامة الطلاب أو الطالبات، أو انتهاكات لإجراءات التفتيش داخل اللجان، بما يخالف التعليمات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عبر الوسائل المعتادة أو:

البريد الإلكتروني للوحدة: FEM@AP.GOV.EG

WhatsApp الخاص بالوحدة: 01501000884

واختتم البيان بتأكيد حرص النيابة الإدارية على أداء دورها الرقابي في هذه المرحلة الهامة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية حقوق الطلاب وضمان حسن سير الامتحانات في مختلف محافظات الجمهورية.

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