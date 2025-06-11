تأجيل الحكم على متهم بقضية "اغتيال اللواء نبيل فراج" لـ 13 يوليو

كتب- صابر المحلاوي:



قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل الحكم على المتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج بالاشتراك مع آخرين، إلى جلسة 13 يوليو.



صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي. كما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة إرهابية بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض.



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