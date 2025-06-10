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فيديو مثير للجدل.. عامل يقتلع لمبة قطار والداخلية تكشف التفاصيل

03:25 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

المتهم

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص باقتلاع لمبة إنارة من إحدى عربات قطار وإلقائها خارج القطار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الفحص أسفر عن ضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان. وبمواجهته، أقر المتهم بأنه أثناء استقلاله القطار برفقة صديق له، متجهين من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو، قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه لعدم حمله تذكرة ركوب. وعلى إثر ذلك، اقتلع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وألقاها خارجه، احتجاجًا على الغرامة. وقام صديقه بتصوير الواقعة ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

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