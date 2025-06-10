داليا تقاضي زوجها أمام المحكمة: "نرجسي وأناني"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدّمت "داليا. م"، 28 عامًا، موظفة بإحدى الشركات الخاصة في القاهرة، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررة طلبها بأن زوجها يعاني من "النرجسية والأنانية"، ولا يرى في هذا العالم أحدًا يستحق الحب أو الاهتمام سوى نفسه.

وتروي "داليا" قصة زواجها قائلة: "تزوجت منذ عام ونصف من كريم. س، 33 عامًا، رجل أعمال يعمل في مجال مواد البناء الثقيلة. في البداية، كنت أراه نموذجًا جذابًا للثقة بالنفس والطموح، لكنني اكتشفت لاحقًا أن ما ظننته ثقة كان في الحقيقة نرجسية مفرطة وأنانية في التعامل."

وأضافت في دعواها:"زوجي لا يرى غير نفسه.. كل الأمور يجب أن تدور حوله، وحتى في المشاكل، لا بد أن يُخرج نفسه منها بأي طريقة، ويقنعني أنه الضحية. استمر هذا الوضع بيننا لمدة سنة وشهرين حتى فقدت راحتي النفسية، وبدأ يطالبني بتبرير كل تصرفاتي."

وتابعت الزوجة: "كان يرفض أي نقد، حتى لو كان بسيطًا، ويعتبره هجومًا مباشرًا عليه. كان يقف أمام المرآة لساعات يتأمل نفسه ويقول لي: 'مش قادر أصدق إن في مني اتنين في الدنيا'، وكل هذا بسبب ما يسميه حنيته، والتي لم أرَ منها شيئًا منذ الزواج."

وأكدت أن حياتها الزوجية تحوّلت إلى "كابوس"، بسبب اضطرارها لتفسير كل تصرف تقوم به حسب مزاجه، ولم تتلقَ أي دعم نفسي أو عاطفي، بل على العكس، كان دائم الانتقاد، وشعرت بالتجاهل لفترة طويلة رغم محاولاتها المستمرة لإرضائه.

واختتمت "داليا" حديثها قائلة:"حاولت التأقلم مع طبيعته، وجلست معه أكثر من مرة لكي يغيّر من طريقته، لكنه لم يستجب، بل غادر المنزل ولم يعد، ورفض فكرة الطلاق بشكل ودي، ما دفعني للجوء إلى القضاء."

وقد رفعت الزوجة دعوى خلع حملت رقم 812 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.