في رابع أيام العيد.. رادار السرعة يلتقط 48 ألف مخالفة مرورية

كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة الماضية رابع أيام عيد الأضحى المبارك، عن تحرير 55652 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1166 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية مخالفة، و47434 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4 مخالفات موقف عشوائي، و60 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية بكافة الطرق والمحاور، تحقيقًا للانضباط وتيسير حركة السير والحد من الحوادث.

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