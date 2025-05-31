مصايف وهمية.. ضبط نصاب تأجير الوحدات السكنية بالمدن الساحلية

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القليوبية – لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية بالمدن الساحلية.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار عددًا من الصفحات الإلكترونية المزيفة بأسماء وصفات وهمية، منتحلًا صفات جهات وشركات تسويق عقاري، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الضحايا، كان يتم تحويلها إلى محافظ إلكترونية يسيطر عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على: هاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، وبطاقة دفع إلكترونية تُستخدم في تلقي الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.



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