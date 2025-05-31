خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 55 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 65883 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 748 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و55341 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و6 مخالفات موقف عشوائي، و554 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية بكافة الطرق والمحاور، تحقيقًا للانضباط وتيسير حركة السير والحد من الحوادث.

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