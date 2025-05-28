اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية "خلية العجوزة الثانية"

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العجوزة الثانية"، والمقيدة برقم 12989 لسنة 2023 جنايات العجوزة.

وجّهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية في الداخل والخارج خلال الفترة من عام 2014 وحتى 14 ديسمبر 2023، تضمنت تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل عناصرها، والتزوير، والتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، فضلًا عن تقديم وتلقي رشاوى.

وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية، وذلك من خلال عضويته بمكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج.

كما نُسب إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس عشر تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، فيما أُسند للمتهم السادس عشر تهمة الاشتراك في تمويل أعضاء الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها.

ووجهت للمتهمين الثاني وحتى الخامس تهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، كما وُجهت للمتهمين الخامس، السابع، العاشر، الحادي عشر، والسادس عشر تهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وأوضحت النيابة أن المتهمين الثاني، والخامس، والخامس عشر اشتركوا في جريمة تزوير عبر اصطناع شهادتي تخرج جامعي منسوب صدورهما إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، كما اتُهم المتهم الثاني بتقديم رشوة لموظف عمومي، والمتهم الخامس عشر بالتوسط في تلك الرشوة.

كما وُجهت إلى المتهمين السادس، والسابع، والحادي عشر، والثاني عشر، والرابع عشر تهمة حيازة منشورات تحريضية تروّج لأفكار الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام.