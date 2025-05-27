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الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاتين بالشرقية

04:30 م الثلاثاء 27 مايو 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من تغيب فتاتين بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من والدَي الفتاتين، يفيد بغياب نجلتيهما (طالبتان – 18 سنة) عن منزلهما، وذلك عقب خروجهما، نتيجة قيام أهلهما بتعنيفهما بسبب إهمالهما الدراسي.

وبإجراء التحريات، تم تحديد مكان تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة، وبسؤالهما أقرتا بتركهما المنزل بمحض إرادتهما بسبب سوء معاملة الأسرة لهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليمهما إلى ذويهما عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهما.

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