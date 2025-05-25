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ضبط قائد "توك توك" سمح لركاب بالجلوس أعلى السقف بالبحيرة

03:02 م الأحد 25 مايو 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد مركبة "توك توك" يسمح لعدد من الأشخاص بالجلوس أعلى سقف المركبة أثناء سيرها بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، في مشهد يُعرض حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مركبة "التوك توك" والتي كانت بدون لوحات معدنية، كما تبين أن قائدها لا يحمل أي تراخيص، وكان بصحبته ثلاثة طلاب. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بدافع المزاح واللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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