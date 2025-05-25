باعت شقة والدها المتوفى.. حيثيات الحكم على سيدة بتهمة تزوير محرر رسمي

كتب – أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات أول درجة الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات الحكم الصادر بحق المتهمة "منار ص."، التي قضت بمعاقبتها بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، بتهمة تزوير محرر رسمي.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وعضو النيابة عمر محمد أحمد، وأمانة سر شنودة فوزي.

واستقر في يقين المحكمة، من خلال أوراق القضية والتحقيقات، أن المتهمة قامت بالاشتراك مع مجهول باصطناع عقد بيع، وزورت فيه توقيع والدها المتوفى، لإثبات واقعة غير حقيقية مفادها قيامه ببيع شقة لها في العقار رقم 1 سابقًا – 3 حاليًا – بشارع رضوان بن الطيب، قسم الجيزة.

وأكدت المحكمة أن المتهمة وقعت العقد بنفسها، بينما قام المجهول بتزوير توقيع والدها ونسبه إليه زورًا، ثم باعت الشقة لاحقًا لشقيقها، وحررت عقدًا مؤرخًا في 1 يناير 2017، وقدمت العقد المزور إلى مأمورية الشهر العقاري بالجيزة لتوثيقه، ليتم ضبط المحرر المزور المشهر تحت رقم 2153 لسنة 2023.

وأضافت المحكمة أن المتهمة وشقيقها استخدما هذا المحرر المزور في القضية رقم 12190 لسنة 2023 جنح قسم الجيزة، والمستأنفة برقم 7953 لسنة 2023، مع علمهما بتزويره.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة "منار ص." بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نُسب إليها، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامها بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصروفات.

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