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جثتان و15 مصابا بحروق في حادث أعلى الدائري (صور)

09:23 ص الخميس 22 مايو 2025
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كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 أخرون في تصادم عدة سيارات واشتعال إحداها أعلى الطريق الدائري.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى سلم عزبة خير الله.

وتبين بالفحص تصادم عدة سيارات بينها تريلا وميني باص وملاكي في الاتجاه القادم من الأوتوستراد إلى الهرم واشتعال سيارة.

وأسفر عن الحادث حالتي وفاة و15 مصابا بحروق نقلوا إلى مستشفى البنك الأهلي وقصر العيني للعلاج.

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جثتان و15 مصابا بحروق حادث أعلى الدائري الطريق الدائري سلم عزبة خير الله
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