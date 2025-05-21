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بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة

05:59 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور نوال الدجوي

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كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بمدينة أكتوبر، تحقيقاتها الموسعة في واقعة الاتهامات المتبادلة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، بشأن الاستيلاء على ثروتها وممتلكاتها.

واستمعت النيابة، إلى أقوال عمرو شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال، في محضر اتهام مقدم ضده من ابنتي عمته الراحلة منى الدجوي، حيث اتهمتاه بالاستيلاء على جزء كبير من ثروة جدتهما، كما استمعت النيابة إلى أقواله كمُبلِّغ، إذ اتهم ابنتي عمته بالاستيلاء على ذات الثروة.

وطعن محامو الأحفاد الذكور – أحمد وعمرو ومحمد شريف الدجوي – بالتزوير على عقود بيع 6 قصور كانت مملوكة للدكتورة نوال، تم بيعها إلى حفيدتيها (ابنتي منى الدجوي) مقابل 50 مليون جنيه فقط، في حين قُدرت القيمة السوقية لتلك القصور بأكثر من ملياري جنيه.

وأشار الدفاع إلى أن جميع العقود حررت في يوم واحد، بتاريخ 4 سبتمبر 2024، وتم الاكتفاء ببصمة الدكتورة نوال على العقود رغم أنها كانت معتادة على التوقيع بخط يدها، مما يثير الشكوك حول صحة الإجراءات.

وشملت العقود بيع ست فيلات فاخرة تُعرف باسم "قصور الدجوي"، تقع في مناطق راقية مثل الزمالك والدقي، وتقترب قيمتها السوقية من 2 مليار جنيه، بحسب ما أورده الدفاع.

من جانبها، تواصل جهات التحقيق فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يحملون حقائب ضخمة أثناء خروجهم من إحدى فيلات الأسرة.

وذكر دفاع الأحفاد الذكور أن هؤلاء الأشخاص يتبعون الحفيدتين، وأنهم قاموا بسرقة أموال من خزائن داخل الفيلا، وهو ما دفعهم لتحرير محضر رسمي بالسرقة، رغم أن الحفيدتين كانتا أول من أبلغ عن الواقعة.

وحرزت النيابة العامة مقطع الفيديو، وقررت إحالته إلى إدارة تكنولوجيا توثيق المعلومات بوزارة الداخلية لتفريغه وفحصه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين بالمقطع، والوقوف على أسباب حملهم تلك الحقائب من داخل الفيلا.

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النيابة العامة الدكتورة نوال الدجوي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب عمرو شريف الدجوي قصور الدجوي
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