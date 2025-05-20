4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة، استدعاء الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة (MSA)، لسماع أقوالها في البلاغ المقدم منها بسرقة مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات بعملات محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية.

كما أمرت جهات التحقيق، بتشكيل فريق من البحث الجنائي لفحص محل الواقعة، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا.

وكانت اتهمت الدكتورة نوال الدجوي رئيسة جامعة خاصة أحد الأشخاص بسرقة مبالغ مالية طائلة من مسكنها بمدينة السادس من أكتوبر.

وأفادت نوال الدجوي في بلاغها المحرّر بقسم الشرطة، بأنها اكتشفت سرقة مبالغ مالية (بعملات محلية وأجنبية)، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية من داخل الفيلا الخاصة بها.

وأكدت المُبلّغة أن الأموال المسروقة، والتي تُقدّر بملايين الجنيهات، تُعدّ إرثًا عائليًا سبق حصره قبل أكثر من عام ونصف.