20 قضية وطلب حجر وزيارة ممنوعة.. الجانب الخفي في بلاغ سرقة نوال الدجوي

كتب - محمد شعبان:

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها في بلاغ نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة بسرقة مبالغ طائلة من منزلها بمنتجع سكني شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

مصدر أمني مطلع أفاد بأن رجال المباحث بصدد فحص علاقة "الدجوي" وأفراد عائلتها لاسيما أحفادها؛ ومراجعة تفاصيل القضايا المنظورة بين الطرفين بساحات القضاء والتي تتجاوز 20 قضية وصلت إلى طلب أحدهم الحجر على جدته بسبب تقدمها في العمر وعدم السماح لبعض أحفادها بزيارتها.

المصدر رفض الجزم بإجمالي المبالغ المسروقة -إن صح حدوثها بالأساس- قائلا "واقعة السرقة قديمة واللي جددها زيارتها المفاجئة للفيلا" مشددًا على أن فريق البحث يتعامل مع الواقعة باعتبارها بلاغ سرقة دون استبعاد أي فرضية خاصة مع وجود خلافات على الميراث.

المفاجأة الأكبر أن مقربين من ناول الدجوي أكدوا عدم زيارتها للشقة محل الواقعة منذ أكثر من عامين، والتشكيك في صحة واقعة السرقة لتبقى القضية معلقة في انتظار نتيجة التحريات والتحقيقات التي تباشرها نيابة أكتوبر.