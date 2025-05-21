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بعد 5 جرائم.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الإسماعيلية والسويس

11:56 ص الأربعاء 21 مايو 2025

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كتب- علاء عمران:
تمكّن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن الإسماعيلية والسويس، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة السيارات باستخدام أسلوب "المفتاح المصطنع".
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب خمس وقائع سرقة سيارات، كما أرشدوا عن أربع سيارات مسروقة وأجزاء سيارة خامسة كانوا بصدد تفكيكها وبيعها كقطع غيار.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

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