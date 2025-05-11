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مصدر أمني عن انفجار كرداسة: أنبوبة بحوزة جدة وحفيدتها وحروق طالت طالبين

06:33 م الأحد 11 مايو 2025

انفجار أنبوبة بوتاجاز

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بقطاع أكتوبر تفاصيل انفجار أسطوانة بوتاجاز أمام مدرسة بكرداسة، نتج عنها 4 مصابين بينهما طالبان شقيقان.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي أن أنبوبة صغيرة الحجم انفجرت بحوزة سيدة تدعى "فايزة إبراهيم" 65 عاما وبصحبتها حفيدتها "جنات" 16 عاما أمام مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنين.

أضاف المصدر أنه تصادم مرور الطالبين "عبد الرحمن محمود" 18 عاما وشقيقه "محمد 16 عاما" ونقلوا جميعا إلى المستشفى للعلاج جراء حروق طفيفة وحالتهم مستقرة باستثناء العجوز حالتها خطيرة.

في سياق آخر، اندلع حريق في مخزن أسفل عقار مكون ٤ طوابق بالمجاورة 8 امتداد مدينة 15 مايو وسط جهود رجال الإطفاء للسيطرة على النيران دون خسائر في الأرواح.

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