كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، بمعاقبة سائق ميكروباص بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بخطف واحتجاز وهتك عرض طفل بالقوة داخل شقة سكنية بمنطقة العشرين ببولاتق الدكرور بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كلا من عنتر عبد الوهاب دولاتي و إبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صلاح و رأفت عبد التواب.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 18692 لسنة 2024، جنايات بولاق الدكرور والمُقيدة برقم 6104 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "م. م"، سائق ميكروباص، بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، في اليوم السابع عشر من أغسطس 2024، خطف المجني عليه"م.ه"، تحت الإكراه بأن قام باستدراجه إلى مسكنة رغما عنة متعديا علية بالضرب فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من إبعاده عن أعين المارة.

وذكرت النيابة العامة أن السائق، هتك عرض المجني عليه الطفل الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بالقوة بأن أمسكه عنوة وتعدى عليه ضربًا بالأيدى مُحدثا ما به من إصابات وحسر ملابسه عنه وكشف عوراته وهتك عرضه، ثم احتجز الطفل داخل مسكنه الخاص وعرض حياته للخطر.

واستجوبت النيابة العامة، الطفل المجني عليه، وأكد بالتحقيقات وفق ما جاء في أوراق الدعوى، أنه حال تواجده بالطريق العام طلب منه المتهم الدلوف رفقته شقة سكنية بالعقار المقيم به، فرفض الطفل ذلك، وتعدى عليه بالضرب مُحدثا إصابته بالوجه ودلف به عنوة داخل الشقة محل سكن المتهم وهتك عرضه بالقوة.

وثبت بتقرير الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطفل المجني عليه، بعيادة العنف الأسري والطفل تبين وجود أثر الجرحين بالمنطقة الشرجية، مما يشير إلى جواز تعريض الطفل المذكور للاعتداء الجنسي، كما ثبت بتقرير الفحص المبدئي الصادر من مستشفى أم المصريين مثبت به وجود كدمة في الوجه وخدوش في الكتف الأيسر.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتى إدانته بالسجن المؤبد، عما أسند إليه من اتهام.