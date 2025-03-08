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واقعة الإعلان المثير للجدل.. النيابة تخلى سبيل البلوجر "سوزى الأردنية"

04:10 م السبت 08 مارس 2025
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    وصول سوزي الأردنية للمحكمة (3)
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    وصول سوزي الأردنية للمحكمة
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كتب ـ رمضان يونس:

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل البلوجر "سوزى الأردنية" في القضية رقم 1480 لسنة 2025 إدارى المطرية، بشأن اتهامها نشر أخبار كاذبة، وبث محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن نشر محتوى إعلاني عن السفر للخارج.

وقالت النيابة العامة في بيانها اليوم، أنها تلقت بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ "سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.

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