"فقد بصر وحروق وكسور" .. كيف تحولت "الصواريخ" من مظهر إحتفال إلى كابوس

كتب- أحمد عادل:

لطالما كانت الألعاب النارية رمزًا للفرح والاحتفال بشهر رمضان، إلا أنها تحولت في الأيام الأخيرة إلى ظاهرة تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، مُخلفة ضحايا من الأطفال والكبار على حد سواء.

وفي التقرير التالي يرصد "مصراوي" أبرز الحوادث التي تسببت فيها "الصواريخ"، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.

شاب يفقد بصره في إحدي عينيه في كرداسة

في ثاني أيام شهر رمضان، شهدت منطقة كرداسة حادثًا مأساويًا لشاب في العشرين من عمره، حيث فقد بصره بإحدى عينيه، بسبب الألعاب النارية التي تُستخدم بكثرة خلال شهر رمضان.

الشاب "محمد خالد" تعرض إلى إصابة بالغة أدت إلى نزيف في القرنية وانفجار في العين اليمنى، ما تسبب في فقدانه البصر.

إصابة شاب بكسر في الجمجمة في مشاجرة في التبين

مشاجرة دامية في منطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، تعدى في 4 أشخاص على شاب يدعى "مروان"، بسبب معاتبته لهم بإشعال الألعاب النارية في المنطقة وإزعاج الجيران.

تلقى قسم شرطة التبين، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "مروان" في العقد الثاني من عمره مصاب بكسر في الجمجمة، وجرح قطعي في الرأس بالإضافة إلي كدمات متفرقة بالجسد.

وأشارت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهمين بسبب إشعال كمية كبيرة من الألعاب النارية أثناء مرور المواطنين، وتطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المتهمين على المجني عليه بالضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما الشاب محمد خالد يُجري جراحة دقيقة في عينية، والشاب مروان ملقى على سرير بالعناية المركزة، انفجرت ألعاب نارية بالشاب محمد ياسر الذي تصادف مروره بأحد شوارع كرداسة.

وتلقى قسم كرداسة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب يدعى "محمد ياسر" في العقد الثاني من عمره، مصاب بجروح وحروق في الظهر والرقبة نتيجة انفجار ألعاب نارية به.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء مرور الشاب في أحد شوارع منطقة كرداسة، انفجر به "صاروخ" ألقاه أحد الأطفال أثناء اللهو، تسبب في إصابته بجروح في الكتف والرقبة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محاولات مضنية تبذلها أجهزة الأمن لضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.

من جانبها شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة مكثفة لضبط تجار الألعاب النارية للحد من مخاطرها، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما 1401 قطعة ألعاب نارية متنوعة، كما تمكنت من ضبط "عاطلان" بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما 6830 قطعة ألعاب نارية متنوعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 أشخاص بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهم 1850 قطعة ألعاب نارية متنوعة، كما ضبطت 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم 3315 قطعة ألعاب نارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته 500 قطعة ألعاب نارية.