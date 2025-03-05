انفجار بالقرنية ونزيف داخلي حاد.. "صورايخ رمضان" تُفقد شاب بصره في كرداسة

كتب- أحمد عادل:

في ثاني أيام شهر رمضان، شهدت منطقة كرداسة حادثًا مأساويًا لشاب في العشرين من عمره، حيث فقد بصره بإحدى عينيه، بسبب الألعاب النارية التي تُستخدم بكثرة خلال شهر رمضان.

الشاب "محمد خالد" تعرض إلى إصابة بالغة أدت إلى نزيف في القرنية وانفجار في العين اليمنى، ما تسبب في فقدانه البصر.

أثناء عودة الشاب من عمله انطلق "صاروخ" من قبل أحد الأطفال، باتجاه الضحية وانفجر أمام وجهه مباشرة، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة في عينيه، خاصة العين اليمنى.

مباشرة جرى نقل الشاب إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلا أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بانفجار في القرنية ونزيف داخلي حاد، ما أدى إلى فقدان البصر في العين اليمنى بشكل كامل.

بعدها تلقى قسم شرطة كرداسة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال الشاب "محمد خالد" مصاب في عينه، إثر إنفجار ألعاب نارية في وجهه.

بدورها قامت الأجهزة الأمنية بحملة مكثفة على بائعي الألعاب النارية، في محاولة للحد من انتشارها، واتخاذ الإجراءات القانونية.