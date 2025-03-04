بسبب صواريخ رمضان.. القبض على 4 متهمين بإصابة شاب بكسر في الجمجمة

كتب- محمود الشوربجي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات إصابة شاب في مشاجرة مع 4 آخرين بسبب الألعاب النارية وإطلاق صواريخ رمصان في التبين.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في جنوب القاهرة إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين بسبب معاتبته لهم بإشعال الألعاب النارية في المنطقة وإزعاج الجيران، حيث قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين الإصابات الموصوفة به.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة التبين بتلقي إشارة من المستشفى العام أفاد باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف حاد وحالته العامة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، نشوب مشاجرة بين المجني عليه و4 شباب آخرين بسبب خلافات على قيامهم بإشعال الألعاب النارية "صواريخ رمضان" ومعاتبته لهم بسبب تسببها في ذعر للجيران.

وأفادت التحريات بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المتهمون على المجني عليه بالضرب ما نتج عنه إصابته الموصوفة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأن الواقعة بسبب خلافات بينهم، وتم إخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.