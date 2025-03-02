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إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

03:01 م الأحد 02 مارس 2025

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كتب- أحمد عادل:

كشف مصطفى مجدي، دفاع رجل الأعمال “ر. ح.” المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي “محمد مجدي أفشة”، عن آخر تطورات الواقعة.

وقال مجدي في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” إن النيابة العامة أفرجت عن موكله مساء أمس السبت، بعد التصالح في جميع القضايا.

وتابع مجدي أنه لم يتبقَّ سوى قضية لاعب النادي الأهلي “أفشة”، حيث أمرت المحكمة بإخلاء سبيله لإحضار أصل الشيك في جلسة 8 مارس المقبل.

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، مد أجل الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي "أفشة"، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، إلى جلسة 8 مارس، مع استمرار إخلاء سبيل المتهم.

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إخلاء سبيل إخلاء سبيل رجل الأعمال النصب على أفشة
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