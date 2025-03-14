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ألسنة اللهب تضيء سماء وسط البلد.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق معامل وزارة الصحة (فيديو وصور)

04:02 ص الجمعة 14 مارس 2025
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كتب - أحمد عادل:

أضاءت ألسنة اللهب سماء منطقة وسط البلد مع اندلاع حريق هائل داخل مبنى معامل وزارة الصحة، الواقع بتقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع الفلكي وسط البلد.

دفعت قوات الحماية المدنية في القاهرة بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المباني المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا باندلاع النيران داخل مبنى معامل وزارة الصحة، وعلى الفور تحركت قوات الإطفاء، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق لحماية المواطنين وتأمين المنطقة.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم المكثفة للسيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، فيما لم يُعلن حتى الآن عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار المتابعة لحين إخماد النيران تمامًا.

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