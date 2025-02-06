قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة استئناف عالي أسرة القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من "أ.ح" شكلاً وفي الموضوع برفض دعوى إثبات نسب الطفل للاعب نادي الزمالك السابق "إسلام جابر"، ورفض الزواج المزعوم ضد اللاعب، وفق ما أكده مصطفى السنكا محامي اللاعب.

في وقت سابق، قضت محكمة الأسرة بالعمرانية بالجيزة، برفض دعوى إثبات نسب طفل مُقامة من سيدة ضد لاعب الكرة القدم إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق.

وكانت الفتاة "أسماء. ح" تقدمت بدعوى نسب في وقت سابق إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت المولود، وبلغ من العمر 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة حددت نظرها، و أرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

قضت محكمة جنح مستأنف الهرم في وقت سابق، بقبول معارضة اللاعب، على حكم حبسه سنة، في اتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفي من فتاة، والقضاء مجددا ببراءته.

وجاءت في حيثيات الحكم الذي صدر لصالح دفاع المتهم عبدالعزيز سالم أنه "لما كان من المقرر أن لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أخلت في ذكر وقائع الدعوى لها أو بعضها وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر المحكمة الدرجة الأولى".

وذكرت الحيثيات أنه "حكم أول درجة خلى من ثمة دليل علي وقوع جريمة السرقة سوى أقوال المبلغة والتي جاءت مجرد أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل سوى قرينة تحريات جهة البحث والتي تعدوا أن تكون رأي لشخص نجريها وأي كان طبيعة العلاقة بين طرفين الخصومة سواء كانت زواج عرفي أم لا فهي غير مطروحة علي المحكمة، وأن المطروح علي المحكمة قاصر على واقعة سرقة عقد الزواج العرفي وأن الدليل فيها جاء قاصرا دون حد كفاية، وإذا جاء قاصرا علي أقوال المجني عليها وهو ما تشكك عليه المحكمة ومن ثم تقضي معه براءة المتهم".