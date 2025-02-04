أنبوبة في غرفة النوم .. الجنايات تدين قاتل زوجته العرفي بالسجن 7 سنوات

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "3" جنايات العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، في واقعة اتهامه بقتل زوجته العرفي بالعمرانية.

ترأس الدائرة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحميد وياسر علي الزيات وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 7508 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 561 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "ع.م" قتل المجني عليها "رشا م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها على إثر خلاف نشب بينهما، واستغل انفراده بها في مسكنهما، متعديًا عليها ضربًا.

وذكرت النيابة أن المتهم احتجز المجني عليها بدون وجه حق في غرفة داخل شقة، وفتح صمام أسطوانة غاز وأغلق عليها الأبواب، ففزع قلبها ولم تجد لنفسها مخرجًا سوى نافذة المسكن، فطاحت منها وهوت على الأرض، فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصدًا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم، الذي أكد في اعترافاته وفق ما جاء بأوراق الدعوى، أنه تزوج المجني عليها "رشا" عرفيًّا وسكنا في شقة سكنية بالعمرانية. وفي يوم الجريمة، خرجت المجني عليها دون علمه، فنشبت بينهما مشاجرة، فاحتجزها داخل غرفتها بعد أن ضربها، وأخذ أسطوانة غاز من المطبخ وأشعلها داخل الغرفة. وعندما كان أسفل العقار لشراء احتياجاته من محل البقالة، تفاجأ بسقوط الزوجة من البلكونة.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت قرارها السابق ضد المتهم.