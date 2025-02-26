إحباط مخطط احتيالي لـ 4 شركات سياحية استولت على أموال المعتمرين

كتب - علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 شركات سياحية تعمل دون ترخيص، بعدما كشفت التحريات ترويجها لخدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية حصولها على التراخيص الرسمية.

وأوضحت التحقيقات أن تلك الشركات استأجرت مقرات مؤقتة و أوهمت المواطنين بتنظيم برامج سياحية ورحلات حج وعمرة، ما مكنها من جمع مبالغ مالية دون تقديم خدمات قانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الشرطة القبض على القائمين على تلك الشركات، وضبطت داخل مقراتها مستندات تشمل تأشيرات زيارة، وبرامج رحلات عمرة، ودفاتر مالية، وكشوف بأسماء الضحايا.

واتُّخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.