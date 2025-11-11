كواليس فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض في الدقهلية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة وإصابات بين بعض الأشخاص باستخدام سلاح أبيض في الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لمركز شرطة نبروه بوقوع مشاجرة بين طرف أول (شخصين مصابين بجروح قطعية) وطرف ثان (عامل وبحوزته سلاح أبيض)، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث تعدى الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح الأبيض الظاهر في الفيديو.

تمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد في التحقيقات.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

