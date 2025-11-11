الداخلية تضبط 13 طن دقيق خلال حملات على المخابز بالسوق المحلي

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالأسعار المقررة.

وأوضح بيان الوزارة أن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، نفذوا حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط أكثر من 13 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) ضمن المخالفات المرتبطة بالمخابز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.