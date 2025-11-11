إعلان

الداخلية تضبط 13 طن دقيق خلال حملات على المخابز بالسوق المحلي

كتب : علاء عمران

12:13 م 11/11/2025

حملات رقابية مكثفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالأسعار المقررة.
وأوضح بيان الوزارة أن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، نفذوا حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط أكثر من 13 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) ضمن المخالفات المرتبطة بالمخابز.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الداخلية حملات على المخابز السوق المحلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة