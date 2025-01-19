قرار جديد من النيابة بشأن مشاجرة مدرسة التجمع

"ضربوني لحد ما أغمي عليا".. ماذا قالت "كرمة" المجني عليها في مشاجرة مدرسة

كتب- أحمد عادل:

استدعت نيابة القاهرة الجديدة مدير أمن مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، وعددًا من أفراد الأمن، لسماع أقوالهم في واقعة تعدي 3 طالبات على زميلتهن “كرمة” داخل المدرسة.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال الطالبة المجني عليها وأسرتها، وأكدوا تعرضها للاعتداء من قبل الطالبات الثلاث، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات، كما واجهت النيابة الطالبات المتورطات بمقاطع الفيديو المنتشرة بشأن الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطالبات الثلاث، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطهن بعد تداول مقاطع مصورة تُظهر تعديهن على الطالبة “كرمة”، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات.