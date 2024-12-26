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"كان شايل مطواة".. مفاجأة بشأن القبض على حمو بيكا

07:16 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    حمو بيكا يوجه رسالة لـ عصام صاصا بعد الحكم بحبسه ربنا يفكها عليك
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    حمو بيكا من فيل عصابة الماكس
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    حمو بيكا
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    كزبرة يضرب حمو بيكا بالقلم لانهاء المقلب
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    حمو بيكا والسيارة محل الواقعة
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    حمو بيكا
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    حمو بيكا
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    بكاء حمو بيكا
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    حمو بيكا
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كتب ـ محمد الصاوي:
كشف مصدر تفاصيل جديدة حول القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا في منطقة الزمالك، بعد توقيفه بسبب صدور أحكام غيابية ضده.
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا في منطقة الزمالك، ظهر اليوم الخميس.
وأكد مصدر مطلع، في تصريحات لمصراوي، أن خلال توقيف مؤدي المهرجانات محمد محمود الشهير بـ "حمو بيكا"، في أحد الأكمنة الأمنية في منطقة الزمالك، وخلال تفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة"، بالإضافة إلى أنه بالفحص الأمني بشأنه تبين صدور 3 أحكام قضائية غيابية ضده.
وأضاف المصدر أنه تم اقتياد مطرب المهرجانات إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال الأحكام الغيابية الصادرة بشأنه، بالإضافة إلى السلاح الذي كان بحوزته.
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