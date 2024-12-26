حبس وغرامة.. المحكمة تصدر حكمها ضد ابن زوجة شيف الشربيني

كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة الطفل بالجيزة، بمعاقبة نجل زوجة الشيف الشيربيني؛ بالحبس عامًا مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة "رانج روفر".

وحسب أقوال المتهم أمام النيابة، استولى على مفتاح السيارة الخاصة بزوج والدته للذهاب إلى السوبر ماركت، وأثناء القيادة فوجئ بدراجة نارية يقودها عامل دليفري يغير الحارة المرورية فجأة، ما أدى إلى وقوع التصادم.

وأكد المتهم أنه توقف بعد الحادث نتيجة تعطل السيارة، واتصل بزوج والدته لإبلاغه بالواقعة، لكنه غادر الموقع خشية الاعتداء عليه من قبل المارة وأصدقاء المجني عليه.

وفي وقت لاحق، أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بإخلاء سبيل الشيف الشهير بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في واقعة دهس ابن زوجته لعامل دليفري بسيارة "رانج روفر" بمدينة الشيخ زايد.

وكشف شاهد عيان تفاصيل جديدة حول الحادث، مشيرًا إلى أن الشيف الشهير حاول تهريب السيارة من موقع الحادث. وأوضح الشاهد، الذي يعمل مهندس كمبيوتر، أن السيارة كانت تسير بسرعة فائقة تجاوزت 160 كيلومترًا في الساعة، وكانت مصابيحها مطفأة، ما أدى إلى دهس الضحية أثناء تغييره للحارة المرورية بهدوء.

وأضاف الشاهد أنه لاحق السيارة حتى توقفت بسبب عطل ميكانيكي، قبل أن يصل الشيف إلى موقع الحادث ويحاول استخدام ونش إنقاذ لنقل السيارة، لكن تدخل الشاهد وبعض المارة حال دون ذلك، مما دفع الشيف ومرافقيه لمغادرة المكان.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة وفحص السيارة والدراجة النارية لتحديد التلفيات والمسؤولية الجنائية.

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