بالصور- شاهد لحظة اقتحام العمليات الخاصة لـ"جزيرة الشيطان" في الصعيد

"جريمة في الحي الشعبي".. "محمود" دفع حياته ثمنًا لـ"لعب العيال" في

كتب - محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية فيديو يوثق عملية اقتحام إحدى الجزر النيلية في محافظة أسيوط، والتي استغلها عناصر إجرامية في زراعة المخدرات والإتجار بها.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة واستهداف البؤر الإجرامية ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية ، ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات.

وأجرى رجال الأمن عملية إزالة لأشجار المخدرات التي قدرت بـ 6000 شجرة لنباتي البانجو والأفيون في الجزيرة التي أطلق عليها بعض الأهالي لقب "جزيرة الشيطان".