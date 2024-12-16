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بالصور- شاهد لحظة اقتحام العمليات الخاصة لـ"جزيرة الشيطان" في الصعيد

10:00 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    الأسلحة المضبوطة
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    الشرطة تداهم الجزيرة من النيل
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    العمليات الخاصة تتوجه لمداهمة الجزيرة
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    العمليات الخاصة تقتحم جزيرة الشيطان
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    المخدرات داخل الجزيرة
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    جزيرة في أسيوط
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    حشيش مضبوط داخل الجزيرة
  • عرض 15 صورة
    رجال الأمن يداهمون البؤرة الإجرامية
  • عرض 15 صورة
    الشرطة تدفع بلنشات بحرية لمداهمة الجزيرة
  • عرض 15 صورة
    الأمن يزيل مزارع المخدرات في أسيوط
  • عرض 15 صورة
    قوات الأمن تقتحم الجزيرة
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    رزاعة المخدرات في جزيرة في أسيوط
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    مخدرات في جزيرة بالصعيد
  • عرض 15 صورة
    زراعة المخدرات في جزر الصعيد
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كتب - محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية فيديو يوثق عملية اقتحام إحدى الجزر النيلية في محافظة أسيوط، والتي استغلها عناصر إجرامية في زراعة المخدرات والإتجار بها.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة واستهداف البؤر الإجرامية ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية ، ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات.

وأجرى رجال الأمن عملية إزالة لأشجار المخدرات التي قدرت بـ 6000 شجرة لنباتي البانجو والأفيون في الجزيرة التي أطلق عليها بعض الأهالي لقب "جزيرة الشيطان".

اقتحام العمليات الخاصة لجزيرة الشيطان جزيرة الشيطان في الصعيد عملية اقتحام إحدى الجزر واستهداف البؤر الإجرامية مصرع اثنين من العناصر الإجرامية
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