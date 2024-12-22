تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية "تهريب العملة" لـ11 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة بـ "خلية تهريب العملة" إلى جلسة 11 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وتتهم النيابة المتهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة. كما يواجهون تهم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير أموال نقدية من العملة الأجنبية ونقلها إلى أعضاء الجماعة لاستخدامها في أعمال إرهابية.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم الأول قام بتوفير الأموال، بينما تولى المتهمون الآخرون نقلها وتوزيعها على أعضاء الجماعة. كما وُجهت للمتهم الرابع، وهو كبير مضيفي طيران، تهمة أخذ رشوة لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد بشكل غير قانوني.