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النيابة تحقق في العثور على جثة أجنبي داخل فندق بالهرم

12:15 م الخميس 12 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة خليجي داخل فندق بمنطقة الهرم، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء عدد من العاملين بالفندق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من إدارة فندق بمنطقة الهرم بالعثور على جثة خليجي داخل غرفته بالفندق حيث أنه نزيل وتغيب عن الخروج من غرفته وتبين وفاته.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لنزيل يحمل جنسية دولة خليجية يدعى "عبد الرحمن.ب" 53 سنة

وتتولى مباحث الهرم فحص البلاغ لبيان حقيقة وفاة النزيل وما إذا كان أنهى حياته أو فارق الحياة بشكل طبيعي نتيجة مرض مزمن أو غيره.

العثور على جثة النيابة العامة منطقة الهرم
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